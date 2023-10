Violences sexuelles au sein de l’Eglise : Frederik Delaplace, patron de la VRT envisage d’arrêter la retransmission des messes

Frederik Delaplace, CEO de la VRT, s’interroge samedi dans De Standaard sur la pertinence pour le média public flamand de continuer à retransmettre des offices catholiques, à la suite du scandale de violences sexuelles au sein de l’Eglise, relancé par la diffusion du programme 'Godevergeten'.

La VRT va-t-elle aussi se débaptiser, à l’image de la démarche entreprise par de nombreux flamands depuis les nouvelles révélations de cas de pédocriminalité au sein de l’Eglise ? Son CEO s’interroge. "Après le choc sociétal et la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire, pouvons-nous continuer à fermer les yeux tous les dimanches à 10h00 ? Le débat doit être mené", estime M. Delaplace. Le dirigeant de la VRT indique par ailleurs que la production de la série documentaire 'Godvergeten' a fait l’objet de nombreuses discussions. "Au final, elle a été faite et c’est l’essentiel. Beaucoup de programmes essuient deux refus avant d’être réalisés, et c’est généralement un gage de qualité. Ce fût également le cas pour 'Godvergeten'. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons produit et de la manière dont cela a été fait, en tant que média public."

La VRT est plus globalement engagée dans un débat sur ce que le public attend d’elle. La question du financement est soulevée, notamment concernant la publicité. "En matière de revenus, on ne peut plus s’accrocher aux principes d’il y a dix ans", juge le CEO.