Violences policières : quand les familles se battent pour obtenir la vérité

Dans le documentaire Violences policières : le combat des familles, les familles des victimes de violences policières reviennent sur le drame qui a changé leur vie et racontent le combat qu’elles mènent au quotidien pour que justice soit faite.

Vous vous souvenez probablement de ces images... Le vendredi 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, un livreur à scooter de 42 ans, est interpellé sur le quai Branly à Paris, au pied de la tour Eiffel. Alors que l’interpellation semble toucher à sa fin, il est plaqué au sol et étranglé par trois policiers. Cédric Chouviat décède 48 heures plus tard à l’hôpital. Trois ans après, Sofia, l’une de ses cinq filles, et Christian, son père, retracent cette terrible journée.

Dans ce documentaire bouleversant, quatre autres familles prennent la parole. Celles d'Allan Lambin, Wissam El-Yamni, Gaye Camara et Claude Jean-Pierre. Au-delà du drame que ces familles ont vécu, c'est aussi un combat acharné qu'elles ont dû mener et qu'elles mènent souvent toujours. Un combat pour obtenir la vérité, pour que justice soit faite et surtout pour que de tels drames ne se reproduisent plus.

