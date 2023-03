Violences policières contre les Afro-Américains : New York va dédommager plus de 300 manifestants victimes de violences policières

L’accord conclu par la ville de New York, qui doit encore être validé par la justice fédérale, ne concerne qu’une manifestation, le 4 juin 2020 dans le Bronx, selon un document judiciaire versé mardi à la procédure et diffusé mercredi par des médias.

La police est accusée d’avoir utilisé ce jour-là une technique d’encerclement pour empêcher tout mouvement des manifestants, "arrêtés et inculpés sans motif légitime, et soumis à une force excessive", selon le document judiciaire. Dans son rapport, la commission de la ville s’était penchée sur ce cas et avait énuméré notamment des plaintes contre "certains policiers montant sur des véhicules et frappant les manifestants à coups de matraque", l’utilisation de gaz lacrymogène sans discernement et des menottages.

Sollicitée par l’AFP, la police de New York a répondu que ces plaintes faisaient suite à des "arrestations" pour des "violations du couvre-feu" alors en place à 20H00 et décidé par le maire démocrate de l’époque, Bill de Blasio, après des incidents lors de précédentes manifestations. La police ajoute qu’il s’agissait d'"un moment difficile" pour ses agents, dans le contexte de pandémie de Covid-19, et qu’ils avaient "tout fait pour faciliter le droit à l’expression pacifique, tout en faisant face à des actes d’anarchie". Elle ajoute néanmoins avoir "repensé" sa politique et sa formation en matière de maintien de l’ordre lors de manifestations à grande échelle.