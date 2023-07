Violences liées au milieu de la drogue à Anvers : un restaurant endommagé après une attaque

Des inconnus ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi un restaurant situé sur la Turnhoutsebaan à Borgerhout, un district de la ville d'Anvers, a confirmé la zone de police locale. La porte d'entrée de l'établissement a notamment été endommagée, mais aucun blessé n'est à déplorer.

La police a été informée d'une détonation vers 04h15. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert qu'un incendie s'était déclaré sur la façade de l'établissement. Le feu a rapidement été éteint et les appartements situés au-dessus du restaurant ont été épargnés. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) et le laboratoire ont été appelés sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. La suite de l'enquête devra déterminer s'il existe un lien avec le milieu de la drogue, comme ce fut le cas lors de précédentes attaques précédentes dans la région d'Anvers. Il s'agit de la deuxième attaque survenue à Borgerhout en deux jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, un véhicule en stationnement avait été endommagé par une attaque à l'explosif.