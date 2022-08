Violences intrafamiliales : la justice recrute 15 criminologues pour travailler au sein des parquets

Le département de la Justice est sur le point de terminer le recrutement, au sein des parquets, de quinze criminologues spécialisés dans le traitement des violences intrafamiliales, fait savoir jeudi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Ce dernier avait annoncé, en juin dernier, vouloir mettre la priorité sur ce phénomène, touchant principalement les femmes et les mineurs, et qui donne lieu à quelque 50.000 signalements auprès de la police belge, chaque année. Entretemps, quatorze des quinze criminologues prévus ont été recrutés, un dernier parquet devant encore finaliser la procédure.

"Ils sont chargés d’être en contact étroit avec tous les partenaires, de suivre les cas problématiques, d’établir des rapports et d’assister et conseiller les magistrats dans la pratique", explique le ministre. "Ils ont une fonction de liaison importante avec la police, les Family Justice Centers (FJC), les centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS), les secouristes et les assistants sociaux", poursuit-il.