Violences gynécologiques et obstétricales : un travail d’enquête et d’auditions de deux ans bloqué au Sénat

Si plus de 4200 femmes ont répondu au questionnaire qui visait à avoir des données chiffrées sur la situation, plus de 2000 ont répondu aux questions ouvertes en laissant des témoignages sur des situations ressenties comme violentes dont l’effet impacte encore leur vie aujourd’hui (physiquement et/ou psychologiquement). Impossible de passer sous silence la libération de la parole et l’afflux de témoignages reçus ces dernières années ainsi que la littérature scientifique qui s’est considérablement étoffée, y compris dans les pays à haut revenu tels que l’Islande, l’Australie, les USA, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie…

Dans ce contexte, le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France (CNGOF) a pris le sujet des violences gynécologiques et obstétricales très au sérieux. Il a adopté en octobre 2021 une Charte des bonnes pratiques gynécologiques et a recommandé en janvier 2023 de limiter les examens pelviens non justifiés. En Belgique, une prise de conscience des professionnel·les est encore nécessaire et très attendue.

Plusieurs appels à projets ont été financés ces dernières années sur cette thématique, et cela par différents niveaux de pouvoir, permettant de faire progresser le travail de la société civile sur ce sujet.

S’il y a eu des avancées aux niveaux associatif et politique, nous regrettons que les organisations professionnelles de gynécologues freinent ce mouvement, au lieu de se placer au côté des patientes dans la lutte contre les violences.