Насильство над жінками: де знайти допомогу | Violences faites aux femmes: où trouver de l'aide

De l'aide près de chez vous

Depuis votre arrivée d’Ukraine, vous avez été victime de violences ? Ne restez pas seule ! Il existe de nombreuses associations spécialisées dans l’écoute, l’orientation des femmes et la lutte contre les agressions. Voici quelques contacts utiles, à Bruxelles et en Wallonie.

Région Wallonne

Un numéro d’appel : le 0800/30 030. Il est gratuit, accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24. La confidentialité est garantie. https://www.ecouteviolencesconjugales.be/

Des maisons d’accueil spécialisées ( lien : l’accueil des femmes victimes de violences conjugales). Leur adresse est souvent tenue secrète. Ces lieux d’hébergement sont répartis dans les régions de Tournai, Mons, Namur et Eupen. Ils accueillent des femmes (et parfois des enfants) qui doivent quitter le domicile conjugal.

En cas de violences sexuelles : un accompagnement et une prise en charge sont possibles dans deux centres situés à Liège et à Charleroi (www.violencessexuelles.be - CPVS Charleroi : 071/92.41.00 - CPVS Liège : 04/367 93 11). Toute victime de violence sexuelle peut s'y rendre, 24 h/24, 7j/7, et recevoir les soins suivants : soins médicaux - support psychologique - enquête médico-légale - si souhaité, déposer plainte à la police - suivi (médical et/ou psychologique).

A Bruxelles : des associations spécialisées

La Voix des Femmes : Cette association a beaucoup d’expérience dans l’accompagnement des femmes migrantes. Elle propose des activités et des espaces de dialogues, sécurisés et bienveillants, à destination des femmes ukrainiennes installées à Bruxelles. Ces femmes peuvent y puiser de nouvelles ressources, souffler un peu et établir un lien de confiance avec les animatrices.

L’ASBL propose également une série d’activités qui seront utiles aux femmes ukrainiennes et à leurs enfants (service sociojuridique, cours de français pour adultes, des activités d’éducation permanente, des groupes de parole, animations et sorties, de soutien scolaire, activités pour ados…) Toutes les informations ici : https://www.helpukraine.brussels/fr/lookingfor/la-recherche-de-soutien-pour-les-femmes-victimes-de-violences-sexuelles

" Elles pour Elles. Femmes pour les femmes. Brise le silence " de l’ASBL Elles sans frontières : elle propose aux femmes venant d’Ukraine victimes de violences une oreille attentive et un premier soutien émotionnel, les aide à apprendre à nommer la violence, à en parler librement, pour ensuite les orienter vers des services d'assistance spécialisés. Vous trouverez plus d’info dans le flyer en pièce jointe.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus d’une femme sur trois, dans le monde, a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles.