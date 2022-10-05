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Насильство над жінками: де знайти допомогу | Violences faites aux femmes: où trouver de l'aide

hier à 16:00Temps de lecture4 min
Par Charlotte Legrand

Чи були Ви жертвою насильства після приїзду з України? Не залишайся один! Існує багато асоціацій, які спеціалізуються на вислуховуванні, скеровуванні жінок і боротьбі з насильством. Ось кілька корисних контактів у Брюсселі та Валлонії.

 

Валлонія

Номер телефону: 0800/30 030. Безкоштовний, доступний 7 днів на тиждень, 24 години на добу, конфіденційність гарантована. https://www.ecouteviolencesconjugales.be/

Спеціалізовані приймальники-розподільники (посилання: прийом жінок, які постраждали від домашнього насильства). Їх адреса часто тримається в секреті. Ці помешкання розташовані в регіонах Турне, Монс, Намюр і Ейпен. Вони вітають жінок (а іноді й дітей), які змушені покинути сімейний дім.

У разі сексуального насильства: підтримка та допомога доступні у двох центрах, розташованих у Льєжі та Шарлеруа (www.violencessexuelles.be - CPVS Charleroi: 071/92.41.00 - CPVS Liège: 04/367 93 11). Будь-яка жертва сексуального насильства може прийти туди 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Потерпілий може отримати наступну допомогу: медична допомога - психологічна підтримка - медично-правове розслідування - за бажанням подати заяву в поліцію - подальше спостереження (медичне та/або психологічне).

 

У Брюсселі: спеціалізовані асоціації

La Voix des Femmes: асоціація має великий досвід підтримки жінок-мігранток. Він пропонує заходи та простір для діалогу, безпечного та доброзичливого, для українських жінок, які живуть у Брюсселі. Ці жінки можуть залучити там нові ресурси, перевести дух і встановити довірчі відносини з фасилітаторами.

Некомерційна організація також пропонує низку заходів, які будуть корисні українським жінкам та їхнім дітям (соціально-правові послуги, курси французької мови для дорослих, заходи з підвищення кваліфікації, дискусійні групи, заходи та екскурсії, підтримка школи, заходи для підлітків… ) Вся інформація тут: https://www.helpukraine.brussels/fr/lookingfor/la-recherche-de-soutien-pour-les-femmes-victimes-de-violences-sexuales

 

"Вони для них. Жінки для жінок. Порушити мовчання" ASBL Elles sans frontières: вона пропонує жінкам з України, які постраждали від насильства, уважне вухо та початкову емоційну підтримку, допомагає їм навчитися називати насильство, говорити про нього вільно, а потім направляти їх до спеціалізованої допомоги. послуги. Ви знайдете більше інформації у вкладеному флаєрі.

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше ніж кожна третя жінка у світі вже була жертвою фізичного чи сексуального насильства.

Pièce jointe

НЕ МОВЧИ!
Getty

 

De l'aide près de chez vous

Depuis votre arrivée d’Ukraine, vous avez été victime de violences ? Ne restez pas seule ! Il existe de nombreuses associations spécialisées dans l’écoute, l’orientation des femmes et la lutte contre les agressions. Voici quelques contacts utiles, à Bruxelles et en Wallonie.

 

Région Wallonne

Un numéro d’appel : le 0800/30 030. Il est gratuit, accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24. La confidentialité est garantie. https://www.ecouteviolencesconjugales.be/

Des maisons d’accueil spécialisées ( lien : l’accueil des femmes victimes de violences conjugales). Leur adresse est souvent tenue secrète. Ces lieux d’hébergement sont répartis dans les régions de Tournai, Mons, Namur et Eupen. Ils accueillent des femmes (et parfois des enfants) qui doivent quitter le domicile conjugal.

En cas de violences sexuelles : un accompagnement et une prise en charge sont possibles dans deux centres situés à Liège et à Charleroi (www.violencessexuelles.be - CPVS Charleroi : 071/92.41.00 - CPVS Liège : 04/367 93 11). Toute victime de violence sexuelle peut s'y rendre, 24 h/24, 7j/7, et recevoir les soins suivants : soins médicaux - support psychologique - enquête médico-légale - si souhaité, déposer plainte à la police - suivi (médical et/ou psychologique).

 

A Bruxelles : des associations spécialisées 

La Voix des Femmes : Cette association a beaucoup d’expérience dans l’accompagnement des femmes migrantes. Elle propose des activités et des espaces de dialogues, sécurisés et bienveillants, à destination des femmes ukrainiennes installées à Bruxelles. Ces femmes peuvent y puiser de nouvelles ressources, souffler un peu et établir un lien de confiance avec les animatrices.

L’ASBL propose également une série d’activités qui seront utiles aux femmes ukrainiennes et à leurs enfants (service sociojuridique, cours de français pour adultes, des activités d’éducation permanente, des groupes de parole, animations et sorties, de soutien scolaire, activités pour ados…) Toutes les informations ici : https://www.helpukraine.brussels/fr/lookingfor/la-recherche-de-soutien-pour-les-femmes-victimes-de-violences-sexuelles

 

 " Elles pour Elles. Femmes pour les femmes. Brise le silence " de l’ASBL Elles sans frontières : elle propose aux femmes venant d’Ukraine victimes de violences une oreille attentive et un premier soutien émotionnel, les aide à apprendre à nommer la violence, à en parler librement, pour ensuite les orienter vers des services d'assistance spécialisés. Vous trouverez plus d’info dans le  flyer en pièce jointe.

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus d’une femme sur trois, dans le monde, a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles.

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