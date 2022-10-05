Насильство над жінками: де знайти допомогу | Violences faites aux femmes: où trouver de l'aide

Чи були Ви жертвою насильства після приїзду з України? Не залишайся один! Існує багато асоціацій, які спеціалізуються на вислуховуванні, скеровуванні жінок і боротьбі з насильством. Ось кілька корисних контактів у Брюсселі та Валлонії.

Валлонія

Номер телефону: 0800/30 030. Безкоштовний, доступний 7 днів на тиждень, 24 години на добу, конфіденційність гарантована. https://www.ecouteviolencesconjugales.be/

Спеціалізовані приймальники-розподільники (посилання: прийом жінок, які постраждали від домашнього насильства). Їх адреса часто тримається в секреті. Ці помешкання розташовані в регіонах Турне, Монс, Намюр і Ейпен. Вони вітають жінок (а іноді й дітей), які змушені покинути сімейний дім.

У разі сексуального насильства: підтримка та допомога доступні у двох центрах, розташованих у Льєжі та Шарлеруа (www.violencessexuelles.be - CPVS Charleroi: 071/92.41.00 - CPVS Liège: 04/367 93 11). Будь-яка жертва сексуального насильства може прийти туди 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Потерпілий може отримати наступну допомогу: медична допомога - психологічна підтримка - медично-правове розслідування - за бажанням подати заяву в поліцію - подальше спостереження (медичне та/або психологічне).

У Брюсселі: спеціалізовані асоціації

La Voix des Femmes: асоціація має великий досвід підтримки жінок-мігранток. Він пропонує заходи та простір для діалогу, безпечного та доброзичливого, для українських жінок, які живуть у Брюсселі. Ці жінки можуть залучити там нові ресурси, перевести дух і встановити довірчі відносини з фасилітаторами.

Некомерційна організація також пропонує низку заходів, які будуть корисні українським жінкам та їхнім дітям (соціально-правові послуги, курси французької мови для дорослих, заходи з підвищення кваліфікації, дискусійні групи, заходи та екскурсії, підтримка школи, заходи для підлітків… ) Вся інформація тут: https://www.helpukraine.brussels/fr/lookingfor/la-recherche-de-soutien-pour-les-femmes-victimes-de-violences-sexuales

"Вони для них. Жінки для жінок. Порушити мовчання" ASBL Elles sans frontières: вона пропонує жінкам з України, які постраждали від насильства, уважне вухо та початкову емоційну підтримку, допомагає їм навчитися називати насильство, говорити про нього вільно, а потім направляти їх до спеціалізованої допомоги. послуги. Ви знайдете більше інформації у вкладеному флаєрі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше ніж кожна третя жінка у світі вже була жертвою фізичного чи сексуального насильства.