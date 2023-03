Violences envers les Rohingyas : près de 200 Rohingyas accostent en Indonésie

Au moins 184 réfugiés rohingyas, dont de nombreuses femmes et des enfants sont arrivés à l’ouest de l’Indonésie, après avoir été déposés en mer par un bateau et avoir atteint la côte à la nage, ont indiqué les autorités.

Des habitants de la localité de Peureulak, dans la province d’Aceh Est, ont alerté la police en découvrant le groupe de 94 hommes, 70 femmes et 20 enfants. "Il n’y avait pas de bateau sur la plage quand ils sont arrivés", a déclaré à l’AFP Nasri, un responsable de Peureulak, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu’un nom. "Certains réfugiés semblent faibles, ils n’ont probablement rien mangé pendant des jours".

Des milliers de Rohingyas risquent leur vie chaque année en tentant de gagner la Malaisie ou l’Indonésie lors de voyages longs et coûteux à bord d’embarcations souvent précaires. Au moins cinq membres de ce groupe ont été hospitalisés et les autres ont été emmenés vers une mosquée pour y trouver refuge, soins et nourriture, a-t-il précisé.