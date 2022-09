Violences envers les Rohingyas : Facebook a favorisé la violence contre les Rohingyas, selon Amnesty International

"Les dangereux algorithmes de Meta, qui détient Facebook, ainsi que la recherche effrénée du profit ont considérablement contribué aux atrocités perpétrées par l'armée du Myanmar contre le peuple rohingya en 2017", indique Amnesty International dans un nouveau rapport publié jeudi. Pour l'ONG, les propriétaires de Facebook doivent désormais des réparations aux Rohingyas.

"La diffusion de contenus incendiaires - notamment de contenus qui incitent à la haine ou constituent une incitation à la violence, à l'hostilité et à la discrimination - représente un moyen très efficace de retenir les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Ainsi, la promotion et l'amplification de ce type de contenu sont essentielles pour le modèle économique de Facebook qui est basé sur la surveillance", affirme Amnesty International.

Celle-ci insiste donc sur le fait que Meta à intérêt à ce que les utilisatrices et utilisateurs "restent le plus longtemps possible" sur Facebook pour pouvoir vendre un maximum de publicités ciblées grâce aux algorithmes "basés sur l'engagement pour les flux d'actualités, le positionnement, les recommandations et les fonctionnalités de groupes, façonnant ainsi ce qui est vu."