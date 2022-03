Violences en RDC : "Médecins sans frontières" annonce la fermeture de deux de ses sites en Ituri

En octobre dernier, deux membres de MSF avaient été grièvement blessés par balles. Dès le lendemain, l’organisation avait appelé publiquement les parties à condamner fermement cette attaque et à s’engager à honorer le droit international humanitaire (DIH). Elle demandait aussi aux autorités d’ouvrir des investigations, toujours pas menées actuellement.

"Cette situation est intenable", a affirmé lundi le responsable des programmes de MSF pour la RDC. Les menaces sont trop élevées pour l’organisation. Cette décision "va avoir des conséquences désastreuses" pour la population, a-t-il ajouté.

MSF continuera à apporter une assistance humanitaire dans d’autres territoires en Ituri où l’organisation est présente depuis plusieurs années. Et pour les sites fermés, depuis lesquels elle a pu aider plus de 470.000 personnes, des donations de médicaments et de matériel médical sont prévues.