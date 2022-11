Violences dans la capitale : il faut "revoir plus de policiers en rue" plaide Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles (PS)

Comment agir face à ce phénomène ? Pour Jean Spinette, cela passe notamment par la police. Plus d’effectif est une des clés, évidemment. Cela signifierait plus de présence sur le terrain, plus de devoirs d’enquête menés avec la police fédérale… Un désir chez l’élu de "revoir plus de policiers en rue, qui font des patrouilles et qui puissent avoir le temps de la proximité et de la cohésion sociale".

(Les policiers) ne sont pas toujours appréciés à la hauteur de la qualité de leur service

Les policiers demandent des renforts pour mener à bien la lutte contre le trafic de stupéfiants, insiste l’élu. Une question de société aussi : "l’argent qui est derrière (le trafic de drogue) vient vraiment porter atteinte à la cohésion sociale dans nos quartiers". Un cancer qui payerait une somme de 100 euros net par jour pour être observateur, et où "certains jeunes se laissent tenter par cette aventure alors qu’elle est mortifère". Etre sur le terrain est donc primordial pour lui afin de "démanteler les filières en amont, ce qui nous permettra de mener aussi une lutte sur le terrain. Tant qu’il y aura les filières derrière, c’est un mythe de Sisyphe… On est toujours à recommencer le même travail", explique-t-il.