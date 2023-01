Violences conjugales : le chemin de la reconstruction passe par la maison maternelle du Brabant wallon

Avant son mariage, Malika était une jeune femme solaire, libre et indépendante. Une fois mariée, le piège s'est refermé sur elle, insidieusement. Vu de l'extérieur, c'était une petite famille comme tant d'autres mais une fois la porte close, son mari a révélé un tout autre visage.

" J'avais peur en fait. Il me disait: un jour je vais t'enterrer dans le jardin si tu ne fermes pas ta gueule. Il a tellement mis ces phrases-là dans ma tête: tu es folle, tu es schizophrène, tu es anorexique, la juge va te voir comme ça et elle va te prendre tes gosses...en fait, il arrivait toujours à ma culpabiliser. Il m'a mis une terreur, même pour parler, ça fait seulement un petit temps que je commence à tenir une conversation convenable et encore..." poursuit Malika dont la gorge se noue.

La jeune maman est restée chez elle pendant plusieurs années pour "préserver son cocon familial" dit-elle mais c'est aussi pour ses enfants qu'un jour, elle a eu le courage de partir.

" Il m'a étranglée un jour devant mon fils et je n'ai plus pu le supporter. Je lui disais toujours arrête, descends-moi dans la cave, fais ce que tu veux mais pas devant les enfants, pas devant les enfants et il me répondait: mais quoi? De toute façon, tu ne partiras pas, tu ne prendras pas mes enfants, la juge te verrais comme ça avec tes 35 kg..."

Un soir, à bout de forces, Malika a pris son téléphone, elle a appelé sa psychologue à l'aide et elle s'est extraite de cet enfer.