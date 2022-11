Violences à Bruxelles : Un suspect est mis à la disposition du parquet

La personne arrêtée judiciairement dimanche après-midi lors des émeutes à Bruxelles, qui ont suivi le match de Coupe du monde de football entre la Belgique et le Maroc (0-2), a été mise à la disposition du parquet de Bruxelles. L’enquête est toujours en cours pour identifier d’autres suspects, notamment l’analyse des images de caméras de vidéosurveillance. Par ailleurs, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles prévoit une surveillance accrue à certains endroits de la capitale jeudi, lors du prochain match du Maroc.

Dans le centre-ville, des dégâts ont été causés à des véhicules et à du mobilier urbain et des personnes ont été blessées. Une journaliste notamment a été touchée au visage par des feux d’artifice et un véhicule des pompiers a été caillassé. Un feu de signalisation a été détruit et un conteneur incendié.

La police est intervenue et a dispersé les émeutiers à l’aide de canons à eau et de gaz lacrymogène. Une dizaine de personnes ont été arrêtées administrativement et une a été arrêtée judiciairement. Celle-ci a été mise à disposition du parquet de Bruxelles. D’autres suspects pourraient être identifiés lorsque les images de caméras de vidéosurveillance auront été visionnées.