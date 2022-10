Violence au travail envers une professeure : condamnée, l’UCLouvain va faire appel du jugement

Caroline Nieberding se déclare soulagée par le jugement rendu et ajoute : "Ma situation démontre qu’il est malheureusement nécessaire de faire intervenir la justice et le droit légal belge pour espérer obtenir des conditions de travail respectueuses et équitables, même en Belgique et même en 2022. J’espère que ma démarche donnera le courage aux autres femmes qui vivent des situations similaires à la mienne de s’adresser à la justice de notre pays pour être entendues".

Contactée ce vendredi soir, l’UCLouvain dit prendre acte de la décision du tribunal et précise déjà qu’elle interjettera appel, "afin de défendre ses droits, ainsi que ceux des membres de son personnel". "L’UCLouvain déplore que ce conflit aboutisse à une telle décision et ce, malgré de nombreuses tentatives d’apaisement et de conciliation initiées par l’université", conclut-elle.

L’avocate de la professeure, Violette Alonso regrette la décision de l’UCLouvain d’interjeter appel : "Cette décision a été annoncée dans la foulée du jugement, sans qu’aucune discussion ne soit intervenue entre les parties. Manifestement, l’UCLouvain s’entête dans son acharnement vis-à-vis de la Professeure NIEBERDING, et annonce sa volonté de faire appel avant même d’avoir envisagé une issue amiable. C’est évidemment hautement regrettable", précise l’avocate dans un communiqué.