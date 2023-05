Violence à l'égard des femmes : feu vert du Parlement européen à la Convention d'Istanbul, sans l'accord de tous les Etats

Les députés du Parlement européen ont donné leur feu vert mercredi, par un vote à une très large majorité, à la ratification par l'UE de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, sans avoir l'accord de tous les États membres.

Dès lors, et en dépit de l'absence de ratification dans six pays de l'est de l'Union (Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie), le contenu de la Convention s'appliquera dans le droit communautaire.

La Cour de Justice de l'Union européenne avait confirmé en 2021 que l'Union européenne pouvait ratifier la Convention d'Istanbul sans l'accord de tous ses États membres. Après le vote de ce mercredi, la dernière étape de la ratification sera l'adoption formelle par le Conseil.