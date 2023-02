Violaine et sa quête du bonheur : "Dans ma vie, plus jamais je ne jouerai un rôle, plus jamais"

Il y a quelques années, à l’aube de ses 30 ans, Violaine est confrontée à une crise de sens. Elle ne se reconnait plus dans la voie qu’elle emprunte. Elle en prend conscience et son corps l’exprime également. Acné, insomnies et problèmes digestifs témoignent de son mal-être. Après la naissance de son second enfant, Violaine franchit une grande étape : elle démissionne. "J’ai rendu mon téléphone, ma voiture. Je suis repartie à pied et je me suis sentie toute légère, comme si quelque chose de nouveau s’ouvrait à moi", explique-t-elle avec le sourire.

Sans trop savoir ce que l’avenir lui réserve et quelle direction prendre, la jeune femme se fait la promesse de toujours garder le cap de l’écoute de soi. "La voie du cœur", comme elle le surnomme. Violaine lance des ateliers en nutrition. Elle se forme aussi en discipline positive et propose des cycles sur la parentalité. Violaine devient aussi professeure de yoga et coach en développement personnel. "Je n’ai jamais été aussi rayonnante qu’aujourd’hui. C’est beau de me l’avouer, de le reconnaitre et de le constater", confie-t-elle.