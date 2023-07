"Viola the bird", le jeu qui vous glisse dans la peau d’une autruche violoncelliste

Avez-vous déjà vu une autruche jouer du violoncelle ? Non ? Et avez-vous déjà voulu être une autruche violoncelliste ? Toujours pas ? Heureusement que le chercheur en intelligence artificielle David Li et Google Arts & Culture sont là pour réaliser ces rêves que vous n’avez jamais (osé) faire.

Le Guitar Hero du violoncelle

L’application "Viola the bird", disponible gratuitement sur Google Arts and Culture, permet à quiconque le souhaite de se transformer en un violoncelliste. Cette application ludique et créative, et il faut bien le dire totalement addictive, a été développé par le chercheur en intelligence artificielle David Li – à qui l’on doit également le jeu "Blob Opera" – et qui a fait appel à la technique du "machine learning".

Lorsque vous arrivez sur le jeu, vous faites la connaissance de "viola" (qui signifie en anglais "alto"), un drôle d’oiseau mauve aux allures d’autruche, qui tient dans son bec un archet. Devant elle, trône un violoncelle (qui ne présente qu’une seule corde). Le principe du jeu est simple : aider viola à jouer du violoncelle. Pour ce faire, il vous suffit de faire glisser – en rythme – de gauche à droite la souris de votre ordinateur, qui dirige l’archet qui fait vibrer la corde unique du violoncelle de Viola. C’est un peu une sorte de Guitar Hero mais pour violoncelle.

Deux modes de jeu sont proposés : un mode classique qui présente un catalogue d’une quinzaine d’oeuvres classique que la petite autruche et vous pouvez interpréter au violoncelle. Le second mode, appelé "freestyle", fera appel à votre âme d’artiste et de compositeur.

Des expériences artistiques accessibles au plus grand nombre

Pour cette nouvelle application, le chercheur David Li a collaboré avec les violoncellistes et violonistes Ashok Klouda, Dave Larkin, Elizabeth Goble, Peter Wilson, Zhivko Georgiev et les arrangeurs de musique Charles Mauleverer et Martin Batchelar. Comme c’était déjà le cas pour son Blob Opera, Viola the bird fonctionne selon un modèle d’apprentissage automatique, formé sur des données, qui peut comprendre les compositions pour violoncelle et violon.

Le Google Arts & Culture Lab vise à utiliser l’intelligence artificielle et les technologies numériques pour créer des expériences artistiques accessibles, dans l’espoir de connecter les gens du monde entier à la culture.

Nous vous laissons juger ce nouveau jeu par vous-mêmes mais autant vous prévenir tout de suite, il s’agit du genre d’application tout à fait inutile mais tout à fait nécessaire tant elle est amusante et fait appel à notre créativité. Attention, vous risquez de devenir accros, on vous aura prévenus.