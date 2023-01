Viol sur le campus de l’ULB : la ministre Glatigny invite les autorités compétentes à une réunion

La ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a invité le bourgmestre d’Ixelles, la ministre de l’Intérieur, son collègue de la Justice et la rectrice de l’ULB à une réunion qui se tiendra "aussi rapidement que possible" afin d’envisager des mesures pour renforcer la sécurité sur le campus universitaire après le viol d’une étudiante le 28 décembre dernier.

"Des mesures ont déjà été prises par l’ULB pour plus de sécurité, notamment via le renfort de l’éclairage et des rondes sur le campus de la Plaine, et une nouvelle analyse des risques sur le site est en cours. Mais malheureusement, ces mesures n’ont pas suffi au vu de l’insécurité grandissante autour du campus et ailleurs à Bruxelles", pointe la ministre dans un communiqué.

"Des délits aussi graves dépassent le champ d’action de nos autorités académiques et appellent une concertation avec les autorités en charge de la police et de la justice. J’ai lancé une invitation afin qu’une réunion puisse se tenir aussi rapidement que possible, et qu’une stratégie de sécurité spécifique soit établie à Bruxelles, mais aussi dans chacune de nos grandes villes universitaires, en concertation avec nos autorités académiques", ajoute-t-elle.