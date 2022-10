Viol d'une étudiante de la KUL: Demir suspend un subside, l'université affirme avoir réagi

La KU Leuven a réagi dimanche soir, sobrement, en expliquant la procédure mise en place. Selon l'université, la personne de confiance de la faculté, mise au courant du récit dès 2016, n'a cessé ensuite de tenter d'avoir un contact direct avec l'étudiante, qui jusque-là était passée par un intermédiaire et restait anonyme. "Dès que la victime était prête pour le faire, il y a eu un signalement formel en 2018, et l'université a alors pris des mesures, en accord avec la police et la justice", se défend l'institution. "La justice a demandé explicitement à l'université de ne rien faire qui pourrait alerter le suspect et mettrait en danger l'enquête judiciaire et le procès". L'université avance que ce n'est qu'en septembre 2018 qu'elle a pu, avec l'accord de la justice, prendre des mesures et immédiatement bloquer au professeur l'accès aux bâtiments universitaires et aux étudiants.

"Maintenant que l'information issue de l'enquête judiciaire est disponible pour la KU Leuven (la condamnation étant tombée, NDLR), l'université va immédiatement poursuivre et boucler sa propre procédure disciplinaire", qui devrait aboutir à une sanction (licenciement ou autre) dans 3 à 6 mois, résume l'institution. Cette dernière ajoute vouloir évaluer de manière critique sa gestion des cas de comportements abusifs, avec une commission d'experts mise sur pieds "la semaine dernière" et un travail en cours sur un parcours décisionnel clair en cas de signalements.