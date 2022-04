Vinz Kanté : "Je suis militant radical, il ne faut plus avoir peur de ce mot"

Cette transition n’a pas non plus été facile pour sa maman. Elle s’inquiétait pour son fils qui connaissait le succès sur tous les plans et qui a abandonné son confort de vie. " On s’est installés dans un café et on a parlé sérieusement. Je lui ai expliqué pourquoi j’étais peu disponible dernièrement et par quoi je suis passé, mon état d’esprit. Je lui ai aussi montré pourquoi j’en parle. 'C’est pour ta descendance, tes petits-enfants'. On ne se rend pas compte qu’on va se ramasser une énorme claque et on n’est pas dans une théorie du complot, on est sur des faits scientifiques actés ! "