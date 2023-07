Vinted : attention, une nouvelle arnaque circule par e-mail

La plateforme de vente et d’achat de vêtements de seconde main est de plus en plus populaire. Logiquement, elle est donc régulièrement la cible des pirates. C’est le cas en ce moment avec une campagne d’hameçonnage (phishing en anglais) qui touche de nombreux utilisateurs.

Celle-ci prend la forme d’un e-mail, provenant à première vue de Vinted. Dans celui-ci, on peut lire un message qui peut pousser les utilisateurs à réagir : "Attention, ton compte a été temporairement bloqué." Toujours selon ce faux e-mail, des "opérations atypiques" auraient été enregistrées sur le compte de l’utilisateur.

Évidemment, tout cela est faux, et ne provient pas de Vinted (les e-mails proviendraient en majorité de l’adresse singaporefintech.org). Soyez donc vigilants si vous recevez ce genre de message dans votre boîte mail.