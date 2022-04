Vinted annonce le grand retour des jeans taille basse !

Celles et ceux qui veulent célébrer en beauté le retour des années 2000 mais qui ne savent pas par où commencer ont tout intérêt à regarder du côté de la seconde main. Recherchez " 2YK " sur Vinted et explorez une grande variété d’articles tendance : bustiers, crop tops, jeans évasés, sacs à main à franges… Laissez-vous inspirer.

Y2K (plus de 24.000 articles répertoriés) : tops en crochet, Very Peri, tops et robes à découpes, vestes bouffantes, blazers oversize, sports athlétiques, style tennis, drapés, or et argent, fleurs et psychédéliques, pantalons évasés, denim sur denim, etc.