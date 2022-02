Vintage Mecanic : les raisons de son succès

Déjà, le sujet est plutôt original . Les voitures de collection, ça n’a jamais été fait. Et visiblement, ça manquait.

Et puis, il y a bien évidemment le concept de l’émission qui entre en jeu. Pour François Allain, tout le monde s’y retrouve. L’émission touche différents profils et suscite des intérêts multiples. Que ce soit pour la beauté de la mécanique, par passion des voitures, ou pour les invités… tout le monde a une raison d’aimer “Vintage Mecanic ” .

Et enfin, l’ultime raison pour l’animateur, c’est le fait que les artisans sont mis à l’honneur. Dans chaque épisode, François Allain met en lumière le travail exceptionnel des peintres, selliers, ou autres carrossiers et mécaniciens. Ce coup de projecteur sur les métiers manuels est également bien accueilli par les téléspectateurs, et expliquerait le succès de “Vintage Mecanic”.