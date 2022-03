Le vintage a la cote, mais ce n’est pas seulement une question de mode un brin superficielle, c’est aussi la question du réemploi, de la récup’, de la nouvelle vie des objets et de la consommation circulaire.

Vous êtes déjà convaincu ? Vous avez envie de vous laisser convaincre ? Alors, c’est maintenant que ça se passe. Le Vintage Culture Festival au Louvexpo, c’est LE rendez-vous des pros et des amateurs de l’industrie vintage le 13 mars. Pendant une journée, retrouvez plus de 50 exposants, sans oublier un food court pour les accros de la gastronomie de rue. Ajoutez à cela des workshops créatifs et un espace destiné aux enfants et vous n’aurez plus aucune excuse pour louper ce rendez-vous. Si vous n’avez pas encore succombé à la vague du vintage, vous serez bientôt conquis.