Vins wallons , terrains de golf asséchés… les reportages devraient-ils toujours faire le lien avec le réchauffement climatique ?

Ceci dit, en interne, la RTBF a bien mis en place des choses pour sensibiliser ses propres journalistes à la question climatique. En témoigne par exemple le cycle de conférences " Ensemble pour la Planète " consacrées aux questions environnementales et proposées gratuitement à tous les journalistes de la RTBF. Parmi les intervenants invités, on retrouve par exemple le professeur François Gemenne, chercheur et auteur principal pour le GIEC, qui nous lançait cet avertissement : " Quand on parle du climat on ne parle pas seulement d’un sujet d’environnement dans une case mais on parle d’un sujet qui va traverser la plupart des grandes questions et débats de société que les médias auront à traiter dans les prochaines années ". Pour ce scientifique, opposer les sujets environnementaux à d’autres comme cela se fait parfois dans les rédactions n’a pas de sens. Prenant l’exemple de la guerre en Ukraine, il regrette que celle-ci, bien qu’évidemment incontournable d’un point de vue médiatique, ait fini par " écraser " la sortie du dernier rapport du GIEC et les autres sujets liés au climat : " ce qui aurait été à mon avis intéressant, c’était précisément d’utiliser la guerre en Ukraine pour montrer ses ramifications avec la question du climat via la politique de l’énergie, etc. Pour moi, il aurait été possible de présenter les deux sujets en même temps ", estime-t-il. (À noter que ce lien entre guerre en Ukraine et réchauffement climatique a justement été fait par la rédaction web de la RTBF au début du mois d’avril, comme on peut le voir dans cet article : Guerre et réchauffement climatique : les conséquences du conflit en Ukraine - rtbf.be).

À la RTBF, force est de constater que les deux approches co-existent : plusieurs " cases " médiatiques sont dédiées à l’environnement, c’est le cas de l’émission " Alors on change " par exemple, et dans le même temps des émissions d’information plus générale comme le journal télévisé traitent aussi la question climatique de manière plus transversale et parfois de manière plus implicite, notamment parce que les journalistes doivent aussi tenir compte des formats et de leurs contraintes.

Pour aller plus loin : ce débat dans l’émission Déclic, dans lequel Julie Morelle et Arnaud Ruyssen se posaient justement la question du lien entre la sécheresse et le réchauffement climatique, avec des éclairages de François Massonnet, climatologue et chercheur à l’UCLouvain et Pascal Mormal, climatologue à l’IRM.