Vinicius Jr, encore victime de racisme : "Ce championnat qui était autrefois celui de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est devenu celui des racistes"

Ça jouait au foot ce week-end aux quatre coins de l’Europe, mais ce n’est malheureusement peut-être pas cela que l’on retiendra. Vinicius Junior a de nouveau été victime de racisme de la part des supporters de Valence qui ont crié en chœur "singe" en direction du Brésilien. Cet événement n’est pas un fait isolé et on ne compte même plus le nombre de fois où il a été ciblé par des pseudo-supporters cette saison à travers l’Espagne. Alors que Carlo Ancelotti a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse et que de nombreux anciens joueurs ou actuels ont manifesté leur soutien au jeune madrilène sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a lui aussi réagi.

Dans un premier temps, il a publié un bref message sur Instagram : "Ce que les racistes ont gagné, c’est mon expulsion. Et non ce n’est pas le football, c’est La Liga."

Avant de s’exprimer plus longuement sur Twitter, dans un message assez poignant, à charge du championnat espagnol : "Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c’est normal, la fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Ce championnat qui était autrefois celui de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est devenu celui des racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde entier. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et, malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucun moyen de défendre ce préjugé. Je le reconnais. Mais je suis fort et je me battrai jusqu’au bout contre les racistes".

Voilà des années que les joueurs et les entraîneurs veulent que les rencontres soient directement arrêtées en cas de racisme, mais ce n’est toujours pas le cas. Il faut espérer que ce nouveau cas fasse enfin bouger les choses, comme le réclamait encore Romelu Lukaku récemment.