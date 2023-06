Vingt-trois films en compétition lors du 6e Brussels International Film Festival

La 6e édition du Brussels International Film Festival (BRIFF) aura lieu du 27 juin au 5 juillet prochain. Pas moins de 23 films, belges et internationaux, de fiction ou documentaires, figurent en compétition, ont fait savoir mercredi les organisateurs.

L’édition 2023 s’ouvrira avec le film "Une Nuit", déjà présenté en clôture de la compétition Un Certain Regard au dernier festival de Cannes et qui sera projeté le mardi 27 juin à 20h00 dans la salle Grand Eldorado de l’UGC De Brouckère, en présence du réalisateur et comédien français Alex Lutz.

C’est dans la même salle qu’aura lieu la soirée de clôture du festival, le mercredi 5 juillet, avec l’annonce du palmarès de cette 6e édition, c’est-à-dire des films gagnants dans chacune des trois compétitions (internationale, nationale et Directors' Week), du prix du public et du prix du Jury Jeune Européen, qui sera décerné à un des longs-métrages concourant dans la compétition Directors' Week (films européens). En outre, les télévisions partenaires (RTBF et Betv) achèteront les droits de diffusion d’un film de leur choix.