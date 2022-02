Vingt randonnées en ligne de gare en gare par les sentiers de Grande Randonnée

Depuis huit ans maintenant, le magazine GR ® Sen – tiers a mis sur les rails des randos entre deux gares. Avec ce topo-guide, vingt itinéraires 100% verts ont été sélectionnés avec, nouveauté dans ce tome 2, une rando à effectuer en deux jours dans chaque zone. Vingt randos que vous pourrez parcourir à votre rythme, selon votre état de forme ou votre humeur, en solo, en famille ou entre amis. Ces itinéraires permanents, tracés et balisés sur GR ® ou GR ®P, vous invitent à oxygéner votre quotidien. Ils vous emmèneront à la découverte du patrimoine de la Wallonie, de la richesse de ses paysages, de sa faune et de sa flore, de son histoire, de son architecture, de son terroir et de ses habitants. Vous pourrez vous imprégner des couleurs et des ambiances de nos campagnes et découvrir quelques petites perles du territoire ! Chaque parcours proposé contient une carte (découpée en plusieurs petits secteurs) avec la trace de l’itinéraire ainsi que son descriptif.

Cet ouvrage concerne les provinces de Brabant wallon, Liège, Hainaut, Luxembourg et Namur !

Toutes les infos via le site https://grsentiers.org/