Vingt-quatre millions d'euros pour renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie

La Wallonie a donc décidé d'accroître sensiblement la superficie d'espaces naturels protégés (réserves naturelles, réserves forestières, parcs nationaux, etc.), en visant la reconnaissance de minimum 1.000 ha de nouvelles aires protégées par an. Après 2 ans et demi de législature, 2.074 hectares supplémentaires ont été reconnus.

Ce jeudi, l'exécutif régional a en outre décidé de soutenir de nouvelles actions de restauration et d'agrandissement de ces aires protégées avec, pour objectifs prioritaires, la sauvegarde et la conservation d'espèces et d'habitats menacés ainsi que la valorisation des espaces.

Protéger la nature, pour elle-même, mais aussi pour tous les services qu'elle nous rend

"Protéger la nature, pour elle-même, mais aussi pour tous les services qu'elle nous rend, est un impératif à l'heure où l'effondrement du vivant, des écosystèmes et de la biodiversité est considéré comme un risque majeur sur notre planète. L'heure est donc à une ambition inédite pour restaurer les espaces naturels, habitats de nombreuses espèces", a commenté la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.