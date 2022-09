Vingt-quatre heures d'attente pour voir la reine Elizabeth II, le roi Charles III à Cardiff : le récapitulatif de la journée

12h25 (11h25GMT) - Après une cérémonie religieuse à la cathédrale de Llandaff à Cardiff (pays de Galles), le roi Charles III et la reine consort Camilla entrent dans le parlement gallois. Le nouveau monarque prononce un discours, partiellement en gallois. Le pays de Galles "ne pourrait pas être plus proche du coeur de ma mère", dit-il. C'est la dernière étape de sa tournée dans les quatre nations constitutives du Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord et pays de Galles).

Ils se rendent ensuite au château de Cardiff où le nouveau roi est acclamé par des spectateurs. Mais une poignée d'anti-monarchistes portent des pancartes avec les inscriptions "Abolir la monarchie" ou "Démocratie maintenant".

15h30 (14h30GMT) - L'ex-footballeur star David Beckham se recueille, visiblement ému, devant le cercueil de la reine, après de longues heures d'attente.

"C'est très émouvant. Le silence et l'atmosphère dans la salle sont très difficiles à expliquer (...) Nous sommes tous ici pour dire merci à Sa Majesté pour sa gentillesse, pour avoir été attentionnée et rassurante à travers les années", dit-il à l'AFPTV. "Elle a été notre reine et l'héritage qu'elle a laissé est incroyable."