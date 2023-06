Vingt photographes s’exhibent dans des toilettes bruxelloises

De bar en bar, c'est à voir qu'il nous faut...

Ce qui peut ressembler à une blague potache, un délire de fin de soirée, s’avère être un projet totalement réfléchi et cohérent avec la pratique de Paul de La Marandais, photographe et producteur d’expos au Hangar et celle de L’Enfant Sauvage. Paul de la Mirandais a un regard de biais sur la ville, avec entre autres une série sur les propriétaires du sac à dos Basic Fit et L’Enfant Sauvage (qui fête ses trois ans) est bien plus qu’une galerie, un espace d’exposition et de rencontres (nombreuses) pour diffuser une photographie en prise directe avec des instants vie – quotidienne, urbaine, mentale ou encore sous l’angle d’un réalisme magique et de l'expérimentation – et donner des outils (des initiations aux techniques anciennes du collodion humide et du cyanotype) ou des conseils (des séances de lecture d’images pour photographes amateur·trice·s) pour inciter à s’approprier ce medium. L’Enfant Sauvage est un des lieux bouillonnants de la photographie à Bruxelles.