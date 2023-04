Vingt mètres d’avance : Shelly-Ann Fraser-Price s’impose facilement… lors d’une course de parents d’élèves

Seules quelques personnes dans le monde peuvent envisager de remporter une course à laquelle Shelly-Ann Fraser-Price participe. Et malheureusement, ces chanceux ne sont pas parents dans l’école du fils de la quintuple championne du monde du 100m. Logique donc de voir la Jamaïcaine remporter en toute simplicité une course organisée à l’occasion d’une journée sportive. Sur des images qui font le tour de la toile, la championne olympique de 2008, longue tresse au vent, ne laisse que des miettes à sa (faible) concurrence. C’est Zyon, né à l’été 2017 qui doit être fier. Pour les parents battus, il faudra espérer que le petit garçon change d’établissement scolaire d’ici l’année prochaine.