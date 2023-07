Vingt-huit sites retenus en Wallonie et à Bruxelles pour éventuellement accueillir des délégations des JO

Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (été 2024), la Fédération Wallonie-Bruxelles a élaboré un cadastre de ses infrastructures de haut niveau. Le but est de les présenter aux délégations étrangères qui participeront aux Jeux afin qu’elles puissent y établir un camp de base avant ou durant les JO, jouant sur une proximité avec Paris pouvant servir notamment pour l’acclimatation de délégations.

Au total, 28 sites ont été retenus, avec pour chacun une présentation des équipements, des disciplines principales de haut niveau qui y sont possibles, de l’hébergement, de la restauration, des commodités, de l’accessibilité, des services médicaux et des possibilités de divertissement.

Sur les 28 sites, 9 sont situés en province de Liège. Il s’agit des centres Adeps de Spa et de Liège, du complexe de football de Blegny, du complexe de tennis KTC d’Eupen, des complexes d’athlétisme Province Naimette Arena (Liège) et Stade Lucien Gustin (Hannut), de la piste d’athlétisme Philippe Wathelet à Seraing, du Gymnastique Club de Malmedy et du BMXing parc de Blegny.

Les autres sites présentés sont : les centres Adeps d’Auderghem, de Loverval, de Froidchapelle, de Louvain-la-Neuve et de Mons, le complexe de hockey des Waterloo Ducks, le complexe de rugby de Soignies, le centre national de football de Tubize, le complexe de football de la RAAL La Louvière, les complexes de tennis Justine Henin (Limelette) et de Géronsart, la piscine olympique des Dauphins (Mouscron), le complexe sportif du Parc de la Dodaine, le cercle d’escrime de Braine-L’Alleud, le Golf de l’Empereur à Genappe, le complexe cycliste de Péronnes, le Cercle équestre de la Sandry (Courrière), l’école provinciale d’Elevage et d’Equitation de Gesves et le Haras d’Arville à Gesves.