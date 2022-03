Vingt-deux athlètes belges se rendront à Belgrade pour les championnats du monde d'athlétisme en salle

Belgian Athletics, la fédération belge d'athlétisme, a annoncé mercredi la sélection qui prendra part à la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle. Ils se dérouleront du 18 au 20 mars à Belgrade, en Serbie. Elle comprend vingt-deux athlètes, neuf femmes et treize hommes. Douze disputeront des épreuves individuelles (quatre femmes et huit hommes), dix autres (cinq et cinq) ont été retenus en vue des relais.

Cynthia Bolingo, qui était qualifiée sur 60 m et 400 m et aurait dû participer au relais 4x400 m, a dû déclarer forfait, blessée à un tendon du genou qui a été opéré vendredi dernier.

Deux athlètes ont bénéficié d'une invitation de la fédération internationale en raison de leurs performances passées : Noor Vidts en pentathlon et Ben Broeders au saut à la perche.

Les Belgian Cheetahs ont enregistré en plus du forfait de Cynthia Bolingo celui de Paulien Couckuyt, également blessée. Deux nouvelles venues intègrent le relais féminin du 4x400 m : Nina Hespel et Helena Ponette.

La sélection belge en vue de Belgrade:

Dames : Hanne Claes (4x400 m), Nina Hespel (4x400 m), Camille Laus (400 m, 4x400 m), Helena Ponette (4x400 m), Rani Rosius (60 m), Naomi Van Den Broeck (4x400 m), Imke Vervaet (4x400 m), Noor Vidts (pentathlon), Anne Zagré (60 m haies)

Messieurs : Dylan Borlée (4x400 m), Jonathan Borlée (4x400 m), Kevin Borlée (4x400 m), Ben Broeders (perche), Ismael Debjani (1500 m), Alexander Doom (4x400 m), Elliott Crestan (800 m), Isaac Kimeli (3000 m), Michael Obasuyi (60 m haies), Jonathan Sacoor (4x400 m), Michael Somers (3000 m), Aurèle Vandeputte (800 m), Julien Watrin (400 m, 4x400 m).