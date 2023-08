Vingt ans à peine mais déjà adversaire de Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, qui est Juan Ayuso ?

Multiple vainqueur du championnat d'Espagne dans les catégories d’âge, Ayuso se signale principalement sur des courses hispaniques. Il faut attendre sa dernière année chez les jeunes pour le voir lever les bras sur une course internationale. Et non des moindres : le Baby Giro. Il y devance, plutôt facilement, le Norvégien Tobias Johannessen et le Belge Henri Vandenabeele. Peu de temps après, il décroche le bronze sur les championnats d’Europe derrière Thibau Nys et Filippo Baroncini. À peine âgé de 18 ans, le Barcelonais s’apprête à faire le grand saut vers le monde professionnel. Movistar se cherche un joyau mais ne peut rien face aux arguments financiers d’UAE Emirates.