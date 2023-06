Vingegaard "une jambe au-dessus", le "numéro" de Campenaerts : Cyril Saugrain débriefe la 7e étape du Dauphiné

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a offert une nouvelle démonstration de sa supériorité ce samedi dans la 7e et avant dernière étape du Dauphiné. Le Danois s’est montré intraitable sur les pentes du col de la Croix de Fer. Il a impressionné Cyril Saugrain. Tout comme Victor Campaenaerts et les jeunes Max Poole et Lenny Martinez.



Il avait annoncé qu’il jouerait "la défense", il a attaqué à 5 kilomètres de la ligne. "La victoire était à portée de main dans le final. Il a senti qu’il avait des bonnes jambes. L’échappée était solide mais il n’y avait pas de vrais "purs grimpeurs" en mesure de semer le trouble. Il a sonné la charge avec ses équipiers et il a appliqué le plan qu’ils avaient préalablement défini". Il a fait bosser ses équipiers et quand Benoot et Valter se sont écartés, "il a sonné la charge et il a lâché tous ses adversaires. Il était une jambe au-dessus", analyse l’ancien coureur.