Vingegaard, Roglic, Thomas, Ayuso : une Vuelta hyper relevée pour le tenant du titre, Remco Evenepoel

L’année dernière, Remco Evenepoel s’était imposé avec un peu plus de deux minutes d’avance sur Enric Mas et 4 minutes 57 sur Juan Ayuso, alors que Primoz Roglic avait abandonné après la 16e étape et pointait à 1 minute 26. En début de saison, au Giro, Evenepoel comptait 47 secondes d’avance sur Roglic avant d’abandonner à cause du covid. Il retrouvera donc le Slovène pour un nouvel affrontement après celui, avorté, du Giro. Mais du côté de la Jumbo-Visma, il ne sera pas le seul leader puisque le tout récent vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, sera également au départ du Tour d’Espagne. L’équipe néerlandaise aura donc un monstre à deux têtes pour tenter de faire vaciller le champion du monde. Il reste cependant une inconnue autour des vainqueurs des deux premiers grands tours de la saison. Qui sera le leader ? Dans quel état de forme sera Vingegaard, quelques semaines après le Tour de France ? On peut toutefois s’attendre à une tactique d’équipe, comme lorsque Roglic, qui était tombé, avait attaqué à plusieurs reprises en alternance avec Vingegaard pour faire craquer Pogacar sur l’étape du Granon lors du Tour de France 2022. S’il n’a jamais affronté Vingegaard dans un grand tour, Evenepoel a déjà croisé la route de Roglic à deux reprises. Si les deux fois, un des deux n’a pas rallié l’arrivée, il y a tout de même eu de belles bagarres et les deux hommes étaient assez proches.