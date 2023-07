Vingegaard parti pour un long règne sur le Tour ? "Ses adversaires devront en faire un unique objectif comme lui" selon Frédéric Amorison

À quelques jours de l’arrivée à Paris, Jonas Vingegaard semble bien parti pour doubler la mise sur le Tour de France. Impressionnant de sérénité, le Danois semble avoir trouvé la préparation parfaite pour atteindre son pic de forme en juillet. De là à l’imaginer vainqueur de nombreuses prochaines éditions, il y a un fameux coup de pédale que Frédéric Amorison refuse de donner.

Durant la 18e étape de ce jeudi, le consultant s’est penché sur le sujet. "Vingegaard parti pour plusieurs années ? Tout dépendra de ses adversaires. Ils devront en faire un unique objectif comme lui et alors là on aura des possibilités, se projetait Amorison. En revanche, s’ils ont tendance à se disperser un peu comme Pogacar qui va sur tout type de terrains alors ce sera compliqué. Dans les équipes où il y aura l’ambition de gagner le Tour, il faudra adapter sa stratégie pour pouvoir mettre en difficulté Vingegaard. Donc non je ne crois pas comme on a déjà pu le croire avec Bernal et Pogacar qu’on a quelqu’un qui est parti pour plusieurs années. Mais il va falloir s’adapter dans les autres équipes."

De son côté Axel Merckx tenait à souligner l’approche de Pogacar. "Il est là pour étoffer son palmarès et il faut saluer ça. Certes, le Tour de France est la plus grande course mais un coureur comme lui qui honore ces grandes classiques c’est bien aussi" expliquait le fils d’Eddy qui ne ferme pas la porte à une double participation du Slovène au Giro et la Vuelta la saison prochaine.