Vingegaard, Landa, Gaudu… Qui pour succéder à Roglic sur le Critérium du Dauphiné ?

Pour pouvoir l’emporter, Jonas Vingegaard va devoir faire face à une grosse concurrence. Parmi les autres candidats au classement général, on peut notamment retrouver Adam Yates, David Gaudu, Mikel Landa et tant d’autres.

Adam Yates ★★★★☆

Après un tour de Catalogne décevant, le coureur britannique a montré avec sa victoire sur le Tour de Romandie qu’il fallait toujours compter sur lui. Il avait devancé, Matteo Jorgenson, Thibaut Pinot, Romain Bardet et Egan Bernal. Il a d’ailleurs fait la différence lors de la 4e étape laissant Pinot à 7 petites secondes sur les hauteurs de Thyon.

David Gaudu ★★★★☆

Le protégé de Marc Madiot est l’unique coureur au départ à avoir battu Vingegaard sur une course par étapes cette saison. Étant le seul à avoir su rester dans la roue de Pogacar lors de la 4e et la 7e étape, Gaudu a été chercher la deuxième place de Paris-Nice (Pogacar 1er, Vingegaard 3e). Mais pour l’emporter sur le Dauphiné, le Breton devra montrer un autre visage que sur les Ardennaises. Atteint d’allergies, Gaudu a été contraint à l’abandon sur les 3 classiques ardennaises.

Mikel Landa ★★★★☆

Deuxième juste derrière Vingegaard lors du tour du Pays basque, Mikel Landa court toujours après un classement général sur une course de référence. Le 3e du Giro 2015 et 2022 pourrait espérer décrocher son tout premier maillot jaune sur le Dauphiné.

Jai Hindley ★★★☆☆

L’Australien n’a toujours pas confirmé son niveau depuis son classement général sur le dernier Giro. Il a, cependant, prouvé la saison dernière qu’il savait être présent sur les grands rendez-vous en créant la surprise dans les derniers kilomètres de la 20e étape du Giro. Une performance qui lui a permis d’aller chercher son seul et unique Grand Tour.

L’équipe Ineos Grenadiers ★★★☆☆

Daniel Felipe Martinez, auteur d’une saison plus que mitigée, devrait être le leader de son équipe sur le Dauphiné. Le coureur colombien est le seul coureur au départ à déjà avoir remporté le Dauphiné (2020). Mais attention de ne pas enterrer trop vite Egan Bernal. Victime d’une lourde chute début de saison dernière, le vainqueur du Tour n’est toujours pas revenu à son meilleur niveau depuis. Les Grenadiers pourraient jouer avec deux leaders afin de perturber les plans des autres favoris.

Enric Mas ★★★☆☆

Sans la moindre victoire depuis le début de l’année et décevant sur Liège Bastogne Liège, Enric Mas aura à cœur de renouer avec le haut du classement sur le Dauphiné. Plusieurs fois sur le podium final de la Vuelta (2018, 2021, 2022) a déjà prouvé qu’il faisait parmi les meilleurs grimpeurs du peloton.

Richard Carapaz ★★★☆☆

Il ne faudra pas oublier Richard Carapaz dans la liste des favoris. Au même titre que Martinez et Hindley, l’Équatorien n’a pas encore montré toutes ses capacités cette saison. Il a cependant prouvé ce mardi qu’il fallait compter sur lui parmi les potentiels favoris de ce Dauphiné en remportant le Mercan Tour.

Au-delà de cette liste de 8 coureurs, on pourra compter sur de nombreux outsiders pour animer la course. Entre Ben O’Connor, Louis Meintjes, Giulio Cicconne et Guillaume Martin, la course risque d’être agitée. À noter que les puncheurs vont, eux aussi avoir leur mot à dire lors des premières étapes. Des coureurs offensifs comme Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot pourraient, pourquoi pas, aller chercher le maillot de leader dès la première étape.