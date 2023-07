Vingegaard la cocotte-minute qui explose sur ce Tour de France ? "Il était dans la gestion depuis le début" selon Cyril Saugrain

Depuis le coup de massue asséné par Vingegaard sur le Tour de France hier, les théories vont bon train. Du jour de grâce à des soupçons plus sombres en passant par l’efficacité du matériel. Ce mercredi, Rodrigo Beenkens est revenu sur ce débat avec Cyril Saugrain et Frédéric Amorison.

Rapidement, le Danois a donné une sensation de (sur) puissance sur le chrono. "Et puis, on parle de sa prise de risque mais en soi pas tant que ça tant il semblait connaître chaque centimètre, détaille Saugrain. Quand on voit depuis le début, il était dans la gestion. On se rendait compte qu’il était vraiment dans le contrôle depuis plusieurs jours. Le plan de la Jumbo était clair : tout donner dans le chrono." Une ambition que partageait également Wout van Aert, spécialiste de l’exercice et pourtant relégué à trois minutes par son leader. "Quand on compare les deux, ils n’ont pas eu du tout le même début de Tour en termes de débauche d’énergie" nuançait l’ancien vainqueur d’étape sur la Grande Boucle.

Frédéric Amorison rejoignait l’avis de son confrère. "Ce qui est plus dominateur c’est de voir les écarts par rapport aux années dernières. Vingegaard est peut-être dans la meilleure forme de sa vie et il commence à vraiment dominer le peloton. Hier entre Pogacar et le 10e il y avait encore ces deux minutes comme le Slovène avait déjà il y a deux trois ans" illustrait le Belge.