Vingegaard "content de reprendre 1 seconde" au terme d'un "gros combat", Pogacar réessayera d'attaquer

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ne se lâchent pas. Les deux grands favoris du Tour de France se sont de nouveau livrés une belle bataille lors de la 14e étape, remportée par Carlos Rodriguez en solitaire. Dix secondes séparent désormais les deux coureurs.

"Jumbo a fait du très bon travail, à la fin j'ai essayé mais Jonas était assez fort pour revenir", a expliqué le Slovène après la course.

Pogacar, 2e du général, a ensuite précisé : "J'ai essayé d'attaquer une fois avant le sommet pour un effort d'une minute, une minute trente. Il y avait des motos qui n'ont pas pu bouger, j'ai tiré une cartouche à blanc mais c'est comme ça. Nous allons réessayer".

Le vainqueur du Tour 2020 et 2021 a toutefois estimé que c'était une bonne journée : "Ça devrait se jouer à quelques secondes dans les jours à venir, on verra jusqu'à la fin. Les bonifications ça aurait été formidable ou même la victoire d'étape. Mais au bout du compte, si je dois dresser le bilan, je me suis senti bien toute la journée, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. L'équipe était vraiment très forte, je pense qu'on peut partir avec beaucoup de confiance pour les journées à venir, ça va être très serré".

De son côté, l'actuel leader, qui a repris une petite seconde sur Pogacar à l'issue de la 14e étape, est heureux d'avoir pu suivre "Pogi" quand ce dernier a attaqué dans le Col de Joux-Plane.

"C'est vraiment une grande lutte, ça a encore été le cas aujourd'hui, un gros combat. Et je suis content de reprendre une seconde. J'avançais à mon train, je ne voulais pas me mettre dans le rouge, j'ai fait ce que je pouvais faire, et heureusement j'ai pu rattraper Tadej".