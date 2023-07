Vingegaard confiant avant d’aborder la dernière semaine du Tour : "Je me battrai jusqu’au bout pour que mes rêves deviennent réalité"

La bataille pour la victoire finale du Tour peut se jouer dans trois étapes : lors du contre-la-montre de mardi, lors de l’étape de montagne de mercredi ou lors de l’avant-dernière étape de samedi dans les Vosges. Vingegaard fera tout ce qu’il peut pour remporter le Tour de France et récidiver après 2022. "J’espère pouvoir rester en jaune jusqu’à Paris", a-t-il déclaré. "Je me souviens de l’année dernière et je me battrai jusqu’au bout pour que mes rêves deviennent réalité."