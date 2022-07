Vingegaard après son numéro de haut vol au Granon : "Tout cela n'aurait pas été possible sans mon équipe"

L'équipe Jumbo-Visma a réussi son coup ce mercredi sur la 11e étape du Tour de France 2022 entre Albertville et le Col du Granon. Jonas Vingegaard a en effet décroché la victoire d'étape et s'est emparé du maillot jaune après avoir fait craquer Tadej Pogacar dans l'ultime ascension. Un coup de force rendu possible par le très gros travail de sape entrepris par son équipe tout au long de l'étape.

"On a avait un plan depuis le début de la journée. On voulait rendre la course la plus dure possible pour que tout soit en ma faveur", a expliqué le grimpeur danois qui a finalement refilé 2:51 à Tadej Pogacar.