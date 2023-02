Vineta Sareika-Völkner, la première femme au poste de premier violon solo de l'histoire de l’Orchestre philharmonique de Berlin

Pour prendre la mesure de cette nomination, il est nécessaire de préciser le rôle du premier violon. En effet, le titre de Konzertmeister (Maître de Concert) désigne bien la fonction de cet instrumentiste à part. Le Maître de concert est le responsable artistique de l’orchestre, il est le trait d’union entre l’orchestre et le chef d’orchestre, et entre l’orchestre et les solistes également. Il a en charge la ligne artistique de l’orchestre : par exemple, c’est lui qui notera sur la partition les coups d’archets, qui influent sur l’interprétation d’une œuvre. Alors que le chef d’orchestre s’absente régulièrement en tant que chef invité dans d’autres maisons, le maître de concert, lui, est toujours présent, et conditionne donc la bonne santé de l’orchestre, son unité et sa cohésion. Et c’est aussi l’exécution de solos périlleux, qui demande des recherches considérables de timbres, de couleurs, de doigtés, qui seront au service de ce que le Konzertmeiser souhaite exprimer. En l’occurrence, ce travail de recherche expressive passionne Vineta Sareîka-Völkner qui l’exprime en ces termes :

"J’aime les innombrables nuances subtiles que je peux évoquer avec le son du violon – toute la gamme des émotions humaines. Parfois, je peux exprimer beaucoup plus avec quelques notes délicates qu’avec mille mots forts."