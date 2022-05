Vincenzo Nibali, le panache à l’italienne

54 victoires, 4 grands tours et 3 monuments ! Vincenzo Nibali fait partie de la caste des tout grands. Un palmarès impressionnant, des succès retentissants et une sacrée dose de panache. Un coureur d’instinct. Rouleur, grimpeur et excellent descendeur. Un champion dont les exploits sont entrés dans la légende du cyclisme.

L’Italien, passé pro en 2005 dans l’équipe Fassa Bortolo raccrochera son vélo en fin de saison. Point final d’une belle et longue carrière de 17 années dans le peloton professionnel. C’est le parcours d’un gamin né à Messine le 14 novembre 1984. Un "bambino" passionné de vélo qui donne ses premiers coups de pédale dans sa Sicile natale. Des débuts sur une bicyclette retapée par son père, Salvatore.

"C’était un vélo très vieux. Il était presque rouillé" se rappelle Vincenzo Nibali dans une interview accordée en 2015. "Mon père est arrivé avec cette bicyclette et m’a dit... Maintenant, on va la retaper et la rendre belle. En quelques mots, il a enlevé la vieille peinture et la rouille avec du papier de verre et on a repeint le vélo avec une belle teinte rouge, puis, on l’a remonté entièrement. On a remplacé toutes les pièces, les roues... C’est comme ça qu’est né mon premier vélo".

Des origines modestes, une enfance heureuse et l’exil pour faire carrière. A 15 ans, le jeune Vincenzo quitte la Sicile. Il rejoint la Toscane et s’installe chez les Franceschi, sa famille d’accueil. Nibali est déterminé. Il se fait remarquer chez les jeunes par son audace et son tempérament offensif. En 2005, c’est le grand saut chez les pros. Premiers succès dès sa 2ème saison. Nibali remporte une étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali ainsi que le GP Ouest France à Plouay. Sa carrière est lancée et 4 ans plus tard, le "Requin de Messine" s’offre la Vuelta, son 1er grand tour.

Les courses à étapes deviennent le terrain de jeu favori de Nibali. Vuelta 2010, Giro 2013 et Tour de France 2014. L’Italien gagne les 3 grands tours. C’est le 6ème coureur de l’histoire à réaliser cet exploit. Il fait partie du cercle restreint des 7 coureurs à avoir remporté les 3 grands tours comme Gimondi, Anquetil, Merckx, Hinault, Contador et Froome. En 2014, le natif de Messine remporte 4 étapes et le classement final de la grande boucle. C’est le triomphe sur les Champs-Elysées et la fête à Paris. Une consécration pour Nibali.

"Pour moi, gagner le Tour de France, c’était vraiment quelque chose d’incroyable" raconte le Sicilien. "Cela a été un long parcours, année après année. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j’avais réalisé quelque chose de grandiose. Et puis, faire partie des coureurs qui ont gagné les 3 grands tours, pour moi, en tant qu’Italien, c’est aussi important".