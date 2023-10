Vincent Vanhalewyn, Premier échevin Ecolo : "Je suis prêt à être bourgmestre de Schaerbeek"

Quel regard porte Vincent Vanhalewyn, Premier échevin Ecolo de Schaerbeek, sur la situation politique chaotique dans sa commune? Depuis la semaine dernière et les départs récents de plusieurs élus, la coalition LB (DéFi)-Ecolo/Groen aux commandes n’est plus en majorité. "Une situation compliquée", admet Vincent Vanhalewyn, invité politique ce lundi de la matinale de VivaBruxelles.

"La Liste du bourgmestre de Bernard Clerfayt et de Cécile Jodogne connaît de graves difficultés qui fragilisent cette majorité au sein du conseil communal", ajoute Vincent Vanhalewyn. "Le collège continue de travailler tous les jours. On a de gros dossiers devant nous avant d’aller aux élections (NDLR: en octobre 2024). Cela ne va pas être facile. Mais on va s’en sortir comme on s’en est toujours sorti à Schaerbeek."

Dictature Ecolo ? "Des propos outranciers"

Les élus qui ont récemment quitté la majorité ont tous pointé du doigt les méthodes du parti Ecolo à Schaerbeek. Bernard Guillaume, par exemple, avait parlé de "dictature" et d’arrogance de la part des Verts évoquant la mise en place controversée et chahutée dans la commune du plan de mobilité Good Move. "Il y a une partie des commentaires qui sont franchement très outranciers", réagit en tout cas ce lundi Vincent Vanhalewyn. "On est en Belgique, à Schaerbeek. Restons un peu les pieds sur terre. Les villes changent, les villes doivent s’adapter. Les espaces publics se modifient. Moi, je ne m’étonne pas de cela : les conservateurs n’aiment pas ça."

Oui, reconnaît l’échevin : "Good Move a généré des tensions. Mais l’espace public a changé à Schaerbeek ces dernières années, des pistes cyclables sont apparues. Les abords d’écoles sont mis en sécurité. Oui, ces changements ne plaisent pas à certains conservateurs et ils se crispent. Ils ont parfois des propos que moi je qualifie d’outranciers."

Concernant ces modifications profondes de l’espace public, "rien n’est fait en cachette", ajoute Vincent Vanhalewyn. "Tout est su, cela s’est dit en campagne, c’est écrit dans l’accord de majorité."

Je ne porte pas le même projet que Bernard Clerfayt

Une majorité qui pourrait changer l’année prochaine à l’issue des élections d’octobre. "Je suis candidat-bourgmestre", reprend Vincent Vanhalewyn. "Oui, les enjeux de la ville sont : quel espace public veut-on pour Schaerbeek ? Quelle solidarité veut-on pour Schaerbeek qui est et qui doit rester une commune populaire avec une population qui a besoin de soutien. Quelle gouvernance on veut pour Schaerbeek ?"

"Les écologistes travaillent depuis de nombreuses années, nous sommes prêts, je suis prêt à être bourgmestre", ajoute Vincent Vanhalewyn, qui ne craint pas de défier Bernard Clerfayt, bourgmestre en titre DéFi sortant. "En démocratie, il y a plusieurs ambitions, plusieurs projets. Je vais défier l’ensemble des têtes de liste en ce compris Bernard Clerfayt. On se connaît depuis longtemps, on s’entend très bien. Ce n’est pas pour cela qu’on porte le même projet. C’est à la démocratie, aux Schaerbeekoises et aux Schaerbeejois à dire quel projet ils veulent."