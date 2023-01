Vincent Vanasch : "Les finales, il faut accepter de les perdre pour en gagner encore et encore"

Vincent Vanasch et John John Dohmen, 35 ans tous les deux, font partie des anciens chez les Red Lions. Leur expérience, leur permet de prendre du recul même après une défaite en finale de Coupe du Monde. Si la défaite aux shoot-outs face à l’Allemagne est une déception, ils refusent de tout voir en noir. "Les finales, il faut accepter de les perdre pour en gagner encore et encore", souligne le gardien. Preuve aussi que l’ambition est loin d’être tarie.



"C’est clair que c’est une déception. On était venus pour défendre le titre. On l’a raté de peu", résume "The Wall" au micro de Christophe Reculez.



"On était venus pour gagner. Il faut toujours avoir du recul sur les choses et on a fait un très bon tournoi. On a fait presque un sans-faute. Et on peut être très fiers de ce qu’on a fait", complète Dohmen.



Cette finale a connu deux visages. "En première mi-temps, on a très bien joué. On était supérieur à l’Allemagne. Ils marquent avec de la chance. Les étoiles étaient un peu alignées pour l’Allemagne pendant tout ce tournoi, j’ai l’impression. Ils sont chaque fois revenus dans les matches, en quarts, en demies et en finale. Ça fait partie du jeu. Respect à eux", insiste Vanasch.