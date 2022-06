Vincent Vanasch, encore et toujours

Un titre, un de plus. Ce weekend, en remportant pour la deuxième année consécutive le championnat d’Allemagne avec Cologne, Vincent Vanasch a ajouté une ligne à son incroyable palmarès.

Avec l’Or olympique, un titre de champion du monde et d’Europe, deux titres en Coupe d’Europe des clubs et sept titres nationaux (En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne), the Wall affiche sans doute le plus beau CV du hockey mondial et un des plus beaux du sport belge. " Je laisse ce genre de qualificatif aux journalistes. C’est souvent eux qui me signalent que mon palmarès est sans doute unique. Personnellement, je n’y prête pas trop attention. J’espère surtout inspirer les plus jeunes qui voudront peut-être battre mes records ", explique le Bruxellois dont le sourire ne quitte jamais son visage.

Une accumulation de titres avec, néanmoins, un succès au-dessus des autres : le titre olympique. " Des mois plus tard, le souvenir est toujours très présent. On était très bien préparé, tout était millimétré. On n’avait rien d’autre à penser que de bien jouer. Mais je dois reconnaitre, qu’après avoir sauvé le dernier Shoot-Out, j’ai eu un petit blackout. Heureusement, il y a les vidéos et les photos pour se souvenir ".