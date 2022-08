Vincent Vanasch : "C’est génial. Tout le monde veut nous battre et on arrive encore à les battre"

Au-delà de cette semaine de stage, le dernier rempart des Red Lions en a profité pour balayer son actualité avec la sélection belge.

"Avec les Lions, on continue de s’entraîner après notre Grand-Chelem. Si deux joueurs ont arrêté, les autres continuent pour rafler l’or encore une fois. On arrive à se motiver car pour ma part, je m’entraîne parce que j’ai la passion et ça m’éclate. Quand on parle d’un Federer, d’un Nadal, ils ont déjà énormément gagné de Grand Chelem, mais ils continuent. C’est la passion qui prend le dessus même si ce n’est pas facile tous les jours. Et puis, les Lions, c’est un peu ma deuxième famille. Si j’ai un coup de blues, je regarde une de nos victoires et ça me remet en route."

Avec ce nouveau statut, la Belgique est aujourd’hui l’équipe à battre dans chaque tournoi. Pourtant, cela pousse les Lions et Vincent à encore pousser plus haut.

"C’est génial. Tout le monde veut nous battre et on arrive encore à les battre. On doit se réinventer et c’est grâce à ces équipes-là, qui nous poussent dans nos derniers retranchements. Honnêtement, on se voit aller loin à l’Euro, au mondial et aux Jeux. Mais il ne faut pas parle de suffisance. On sait qu’on a dû travailler tellement dur pour en arriver là qu’on ne va pas l’être. On veut montrer qu’on s’éclate ensemble encore sur le terrain. Si on perd, on arrive à repartir de l’avant. Après, ce sont des détails qui font que c’est l’or ou bien l’argent au bout du chemin. Mais ce qu’on vit, c’est juste fantastique. Ce qui me fait juste peur, c’est le jour où je vais arrêter ma carrière, ne plus être avec ces gars-là autour de moi, de lever un trophée avec mes frères."

Avant d’en arriver là, Vincent Vanasch compte cependant encore soulever quelques trophées, dont la médaille d’or aux Jeux de Paris. Des Jeux où les Lions seront probablement fort soutenus vu qu’ils se font à Paris.

"On doit défendre tous nos titres, mais on est là pour ça. A Paris, ça va être rouge de monde", conclut Vincent.