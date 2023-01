Vincent Vanasch avant la finale de la Coupe du monde de hockey : "On n’a pas encore montré ce gros match qu’on sait faire dans les tournois"

Les Red Lions se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde de hockey 2023 en venant à bout des Pays-Bas ce vendredi. Malmenée en première période, la Belgique est parvenue à renverser la vapeur pour arracher une importantissime victoire aux shoot-outs. En finale, Vincent Vanasch et ses coéquipiers défieront l’Allemagne pour tenter de remporter un deuxième sacre consécutif.

"Les équipes se préparent à 200% pour nous battre. Mais on est prêts. On l’a montré face aux Pays-Bas. On est revenu dans le match au caractère, ça montre la force de notre équipe", a confié le portier des Red Lions au micro de notre envoyé spécial Christophe Reculez.

Si la Belgique est en finale, elle donne l’impression de ne pas encore avoir été à 100% dans ce tournoi. "Il reste encore un match pour être à 100%. On n’a pas encore montré ce gros match qu’on sait faire dans les tournois. C’est clair qu’en première mi-temps, face aux Néerlandais, on n’était pas à 100%. Mais on a gardé la tête hors de l’eau et en 2e période, on a vu qu’on était supérieurs. J’espère qu’on fera une grosse performance dimanche et qu’on montrera le niveau auquel on peut évoluer. Quand on joue bien, on propose le meilleur hockey qui existe au monde".

La rencontre face à l’Allemagne s’annonce particulière pour Vincent Vanasch, qui joue à Cologne depuis 2020. "Je suis ravi de jouer une finale de coupe du monde contre des coéquipiers en club. J’ai compilé pas mal d’informations durant ces 2 ans et demi à Rot Weiss. Par exemple, quand on s’exerçait aux shoot-outs, je demandais d’en faire un peu plus pour encore mieux les connaître. Je connais aussi leurs défauts", a poursuivi "The Wall".

En poule, la Belgique et l’Allemagne s’étaient quittés sur un partage (2-2). "Ça va être un autre match. On récupère Arthur Van Doren, notre pièce maîtresse à l’arrière, qui sera là pour faire tourner le jeu. Ça tombe de leur côté pour le moment. Ils ont réalisé deux grands comebacks en 1/4 et en 1/2 mais contre nous, ça va être autre chose. On contrôle mieux le jeu et les fins de match", a conclu Vanasch.

La finale entre la Belgique et l’Allemagne est à suivre dimanche à 14h30 sur VooSport.